51 yıllık usta Betül Mardin sırların paylaştı

Betül Mardin 10 Haziran 1968’de bir ilke imza atarak Türkiye’de halkla ilişkiler mesleğini başlattı. Betül Mardin 10 Haziran 1968’de bir ilke imza atarak Türkiye’de halkla ilişkiler mesleğini başlattı.

Betül Mardin Elle Dergisi’ne verdiği röportajda iyi, mutlu ve başarılı bir şekilde yaş almanın sırlarını anlattı:

■ Bazı insanlar her şeye ‘Hayır’ der. Öyle biri değilim. Bunun yerine ‘Bir daha söyle yavrum, anlayayım’ derim. Bu bana hep güzel dostluklar kazandırdı.

■ Beyaz gömlek, siyah pantolon, renkli ceketler, fularlar, topuksuz ayakkabılar ve gümüş saplı bastonum vazgeçilmezim. Benim stilim.

■ Başarı, yapmak istediğin şeyi yapabilmek, karşımdakinin gülümsemesi ve teşekkür etmesidir.

■ Zor anlarımda ‘Allahım bana yardım et’ derim. Derin nefes alıp konuyu gözden geçiririm.

■ Her şeyi tenkit etmek, kötü görmek asla yapmayacağım şeyler. Ben hep olumlu olmayı seçerek iyi ve mutlu yaş aldım.