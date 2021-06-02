Bilgin, “İş’te Anne Projemiz kapsamında kurs ve programlara katılan 0-15 yaş arası çocuğu olan annelere günlük 110 lira ödeme yapıyoruz. Projenin başladığı 2018 yılı Eylül ayından bu yana yaklaşık 52 bin kadınımıza toplam 317 milyon lira ödedik” dedi.

ÇOCUK BAKIMI YARDIMI

Bakan Vedat Bilgin, İşkur'un annelere sağladığı diğer destekler hakkında da şu bilgileri verdi:

2-5 yaş arası çocuğu olan ve sanayi sektöründe istihdam garantili 'Mesleki Eğitim Kursları' ile imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen 'İşbaşı Eğitim Programları'na katılan annelere aylık 400 liraya kadar çocuk bakımı desteği veriyoruz.

Doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı amacıyla annelere yarım çalışma ödeneği ile destek sağlıyoruz. Uygulamanın başladığı 2016'dan bu yana toplam 32 bini aşkın kadına 89 milyon lira yarım çalışma ödeneği verildi.

Uzun süre çalışma hayatından uzak kalmış kadınlar, 'İş Kulübü' eğitimleriyle çalışma hayatına adım atıyor. Bu hizmet kapsamında yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunarak kadınlara motivasyon desteği sağlanıyor.

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