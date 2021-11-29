Pratik Bilgiler 52 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 52 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

52 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 52 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Pratik Bilgiler

52 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 52 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, illerin alfabedeki sırasına göre sıralanmıştır. 0'dan 81'e kadar plaka vardır. Peki, 52 plaka nerenin plaka kodu? 52 plaka hangi şehir? 52 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

29 Kasım 2021, Pazartesi 16:15 Son Güncelleme:
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Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 52 nerenin plaka kodu? 52 plaka hangi şehir? 52 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

52 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

 52 plaka Ordu ilimize ait plaka kodunu temsil eden sayıdır. Plakalar daha önce de belirttiğimiz üzere il isminin başındaki harf belirlemektedir. Bu numaralar yalnızca arabaların değil aynı zamanda kamyon, tır ve motosikletler için kullanılır. Bu plakalar araçların arkasında yer almaktadır. Ülkenin herhangi bir yerinde 52 plaka numarası görünüyorsa bunun Ordu ilimize ait olduğu anlaşılır.

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