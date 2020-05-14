525 milyarlık istikrar kalkanı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, salgınla mücadele döneminde hayata geçirilen ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, vergi ötelemeleri, ticari hayatın aksamaması için alınan tedbirler, Kısa Çalışma Ödeneği, asgari ücret desteği, bireysel ihtiyaç desteği ve esnaf destek paketi gibi başlıkların olduğu tedbirler kapsamında, şu ana kadar sağlanan toplam desteğin 240 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Milli gelirin yüzde 11'i

Bu miktarın milli gelirin yüzde 5’ine denk geldiğine işaret eden Albayrak, “Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Çarpan etkisiyle ifade edersek, bu tutar 525 milyar TL’yi buluyor. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11’i. Türkiye salgın kapsamında destek/milli gelir oranında dünyadaki çok iyi konumda olan ülkelerden biri. Mali önlemlerin milli gelire oranında Fransa yüzde 5, Almanya yüzde 4.9, Çekya yüzde 4.7 ve İtalya yüzde 1.4 seviyesinde kalmıştır” dedi.

5.6 milyon kişiye ucuz kredi

Bakan Albayrak, dün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleriyle video konferans yoluyla düzenlediği toplantıda buluştu. 5 milyon aileye nakdi yardım yaptıklarını aktaran Albayrak, “İşini kaybeden vatandaşlarımızı da ayrıca bu yardım kapsamına aldık. İş’e Devam paketi kapsamında 190 bin 453 firmamıza 137 milyar TL’nin üzerinde finansman sağlandı. Aylık geliri 5 bin TL’den az 5 milyon 582 bin vatandaşımıza 33 milyar TL’yi aşkın kaynak sunduk” diye konuştu.

100 başvurudan 85'ine onay

1 milyon 16 bin 600 esnafa 23 milyar TL’nin üzerinde finansman desteği sağladıklarını da ifade eden Bakan Albayrak, tüm başvurularda yüzde 85’in üzerinde, dünyada eşi benzeri olmayan bir geri dönüşle, finansman sağlama oranı yakaladıklarını, bankacıların bunun ne kadar önemli detay olduğunun farkında olduğunu söyledi. Albayrak, eksiklerin olabileceği, ancak sürekli sahadan talepleri toplamaya, gereken ilave tedbirleri almaya devam ettiklerini vurguladı.

Öngörülerin ötesinde fırsat var

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney’nin Türkiye ile ilgili ‘Türkiye’yi Geleceğin Küresel Değer Zincirlerinde Konumlandırmak’ adlı bir rapor yayınladığını anımsatan Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:

“Rapor, Türkiye’nin corona virüs sonrası değişimlerden en çok fayda sağlayacak ülkelerin başında geleceğini vurguluyor. Salgının etkisiyle tedarik zincirlerinin kısalacağını ve Avrupa ülkelerinin yakın yerlerde üretim yaptırmayı tercih edeceğini öngören bu rapor, bu eğilimin Türkiye’nin yıldızının parlamasına yol açacağını ifade etti. Türkiye’nin toplam ihracatının salgın sonrası dönemde yıllık bazda 16 milyar dolar artış göstereceği tahmininde bulunan bu raporun değerlendirmelerinin ötesinde, fırsatlara ve potansiyele sahip olduğumuzu biliyoruz.”

Potansiyeli sonuna kadar kullanırız

Albayrak, Türkiye olarak corona virüs salgınıyla, kur saldırılarının etkilerini gidermek ve ekonominin bağışıklık sistemini güçlendirmek adına yoğun bir mücadele verdikleri dengelenme sürecinin sonunda karşılaştıklarını belirterek, dengelenme döneminin kazanımlarını iş dünyasının yakından bildiğini dile getirdi. Bakan Albayrak, şöyle dedi:

“Bugün de corona virüs salgınının ekonomimize etkilerini gidereceğimizden ve ülkemiz için ortaya çıkan potansiyeli sonuna kadar değerlendireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

Borcu en az ülkelerden biriyiz

Bakan Albayrak, “Türkiye sağlam bilançosu ile bu süreci en rahat atlatacak ülkelerden birisidir” diyerek, dünya ülkelerinin borçluluk durumuna bakıldığında, net borçluluğun milli gelire oranının bunun en önemli göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye’de bu oranın yüzde 32.5 olduğuna işaret eden Albayrak, bu oranın İtalya’da yüzde 135, Portekiz’de yüzde 120, Belçika’da yüzde 99, Fransa’da yüzde 98, İspanya’da yüzde 96 ve Euro Bölgesi’nde de yüzde 84’lerde bulunduğuna dikkati çekti.







