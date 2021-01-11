5.250 lira destek için son gün

1 milyon 239 bin esnafa verilecek hibe ve kira yardımı için başvurular, bugün sona eriyor. Aynı anda hem hibe hem de kira desteğinden yararlanabilme imkanı sunan bu fırsatı kaçırmayın! Başvurular, sadece e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden yapılabiliyor.

Tutar ne kadar?

Aylık 1.000 liradan 3 ayda toplam 3 bin lira hibe desteği alan bir esnaf, işyeri kiraysa, büyükşehirlerde aylık 750 lira olmak üzere 3 aylık toplamda 2 bin 250 lira alabilecek. Yani 3 ayda iki desteğin toplamı 5 bin 250 lirayı bulacak. Eğer esnafın kiradaki işyeri, diğer şehirlerdeyse aylık 500 lira olmak üzere 3 ayda 1.500 lira kira desteği alacak. Bu durumdaki esnafın hibe ve kira desteği toplamı da 4 bin 500 lira olacak.

Ödemeler ne zaman?

Ödemeler ocak, şubat ve mart aylarında olmak üzere üç eşit tutarda yapılacak. Desteklerin ödeneceği tarihlere ilişkin duyurulara ‘ticaret.gov.tr’ adresinden ulaşabilecek. Hibe desteğinden; taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş ve düğün salonu işletmecisi gibi küçük esnaf faydalanacak. Kira yardımını da ‘basit usüle tabi’ bulunan ve işyeri kirada olan esnaf alacak.



