Türkiye 53 ilimiz için uyarı! Bakan Koca'dan önemli çağrı

53 ilimiz için uyarı! Bakan Koca'dan önemli çağrı

Türkiye

53 ilimiz için uyarı! Bakan Koca'dan önemli çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla koronavirüs ile mücadelede kritik uyarıda bulundu. Mavi il sayısının 28'e ulaştığını duyuran Bakan Koca, 53 ili uyardı.

12 Ekim 2021, Salı 22:30 Son Güncelleme:
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Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

Mavi Samsun: “Her 4 kişiden 3’ümüz 2. doz aşımızı yaptırdık!” Mavi il sayımız 28’e ulaştı. Geride kalan 53 il hızlı hareket etmeli!

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