İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 123'ü muvazzaf olmak üzere146 asker ile 38'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

x

Bunun üzerine İzmir merkezli olmak üzere 53 il ve KKTC'de saat 01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon başlatıldı. Toplam 184 şüphelinin gözaltına alınması için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Başsavcılıkça yapılan açıklama şöyle: FETÖ/PYD terör örgütünün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı, MİT Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile sağlanan koordinasyon ve veri paylaşımına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen, başta Yargıtay 16. CD nin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, ayrıca bir kısmı hakkında örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller (itirafçı ifadesi vb) de bulunan, 2’si Albay, 7’si Binbaşı, 10’u Yüzbaşı, 22’si Üsteğmen, 2’si Teğmen, 95’i Astsubay, 8’i Uzman Çavuş rütbesinde; 39’u Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 97’si Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 6’sı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4’ü Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup 123’ü muvazzaf 146 asker şahıs ile 38’i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam (184) şüpheli hakkında 23/03/2021günü saat:01.00 itibariyle İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte eş zamanlı icra edilmek üzere yakalama ve gözaltı talimatı verilmiş, an itibari ile 150 şüpheli gözaltına alınmıştır.