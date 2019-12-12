535 araştırma görevlisi atanacak

Bu kapsamda 180’i hukuk olmak üzere eczacılık, mimarlık, psikoloji, hemşirelik, otizm spektrum bozukluğu eğitimi, özel eğitim, odyoloji, dil ve konuşma terapisi gibi alanlarda lisans üstü eğitim yaptırılması amacıyla öğretim elemanı bulmada sıkıntı çekilen alanlara araştırma görevlisi alınacak.

Adayların değerlendirilmesi ve seçimi cari usule göre üniversiteler tarafından yapılacak. Planlamayla iki yıl sonra kadro eksikliğinin büyük ölçüde giderilmesi hedefleniyor.