538 milyon dolarlık miras savaşı

İtalyan Prenses Rita’ya (72), üç yıl önce ölen eşi Prens Nicolo Boncompagni Ludovisi’den miras kalan malikane milli meseleye dönüştü. Roma’da 2.8 dönüm arazi üzerine kurulu malikanenin içinde barok dönemin ressamı Caravaggio’nun yaptığı bir fresk var. Bu özelliği ile ev, tarihi eser konumunda. Çünkü Caravaggio’nun yaptığı tek fresk bu evin tavanında yer alıyor. Yine evin salonunun tavanında ressam Barbieri’nin freski de var. Eserler, eve 354 milyon dolarlık değer katıyor. Ancak Prens Nicolo’nun oğulları, üvey anneleri Prenses Rita’nın bu eserlerin bakımını iyi yapmadığını öne sürerek dava açtı.

HÜKÜMET TALİP

Taraflar uzlaşamayınca mahkeme malikanenin satılmasına karar verdi. Prens’in vasiyetine göre Prenses Rita, ömrü boyunca bu evde oturabilecek ve satılırsa da geliri çocukları ile paylaştırılacaktı. Prenses Rita, üvey oğullarının evden faydalanmak için kendisini suçladığını söylüyor.

Satış, yarın gerçekleşecek. İtalya Kültür Bakanlığı koruması altında olan ‘Villa Aurora’ isimli eve alıcı bulunmaza, Roma hükümeti evi 538 milyon dolara alabilecek. Böylece ev, kamu malı olacak ve müze olarak kullanılabilecek. Sanat eserleri olmasa bu evin en fazla ederi 200 milyon dolar.