54 gün tek başında yaşam savaşı veren kedinin 4 yavrusu oldu

Lele adlı kedinin, sahiplerinin hastaneye gitmeden önce bıraktığı 12 kilo kadar mama ve balkondaki akvaryumun suyunu içerek hayatta kaldığı belirtiliyor. Kedinin hayatta kalma hikayesi Çin'de sosyal medyada büyük yankı buldu. TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de yüzbinlerce beğeni alan Lele, "Kahraman kedi" diye nitelendi. Ocak sonunda Lele'nin, soyadı Çen olduğu belirtilen sahibine corona virüs teşhisi kondu. Çen'den birkaç gün sonra testleri pozitif çıkan babası ve ailenin diğer beş üyesi de hastanede tedavi altına alındı.





Taburcu olduktan sonra yavruladığını gördüler

Çen, hastalığa yakalanma riski nedeniyle Lele'ye bakması için komşularından yardım istemedi. Bunun yerine evde iki torba kedi maması ve su bıraktı. Aile üyeleri taburcu olduktan sonra döndükleri evlerinde Lele'yi dört yavrusuyla birlikte buldu.

"Wuhan mücadele ediyor"

Çen, yavruların sağlıklı ve hareketli olduklarını Lele'yi ise biraz zayıflamış bulduğunu söyledi.

Yavrulara Şiaowu, Hanhan, Şiaojia ve Youyou adları verildi. Bu sözcükler birlikte okunduğunda "Wuhan mücadele ediyor" anlamına geliyor.

Evlere girip hayvanları kurtarıyorlar

Öte yandan, karantina nedeniyle Wuhan'daki birçok insan ya evini terk etti ya da hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Bu süreçte evde bıraktıkları evcil hayvanlarını ise gönüllüler kurtararak koruma altına alıyor. Gönüllüler mülklere girip hayvanları kurtarmak uğruna camlardan tırmanıyor ve kapıları kırıyor.

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