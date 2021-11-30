Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 54 nerenin plaka kodu? 54 plaka hangi şehir? 54 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

54 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

54 plaka kodu Sakarya iline ait olmakla birlikte Sakarya ili Marmara Bölgesi içinde yer alan ilimizdir. Marmara Bölgesi ise ülkemizde yer alan 7 bölgeden birisini teşkil etmektedir. Sakarya ili aynı zamanda İstanbul ve Edirne şehirlerine konum olarak yakın bulunan bir ildir. Yerleşim merkezi olarak ise insanlar tarafından sıkça tercih edilmekte ve gelişmiş olan bir ildir.



