Yarın, 55 binden fazla adayın ter dökeceği Yabancı Dil Sınavı'nda yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacaklar, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenler yer alacak.

7 bin 592 kişinin görev alacağı sınavda 55 bin 580 aday ter dökecek. 80 sorulu sınavda adaylar saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmayanlar sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için yarın nöbetçi nüfus müdürlükleri hizmet verecek.

Açık olacak nüfus müdürlüklerinin listesine, ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

ÖSYM takvimine göre, YDS sonuçları 24 Aralık’ta açıklanacak.