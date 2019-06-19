55 ilaç daha geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikisi kanser olmak üzere 55 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumu’nca geri ödeme listesine alındığını söyledi. Listeye giren yerli kanser ilaçlarının ‘Fluorouracil-farmako’ ve ‘Mextu 1000 mg’ olduğu belirtildi. Bu ilaçlardan 39’unun yerli üretim olduğunu belirten Selçuk, “Yeni düzenlemeyle toplam 8 bin 554 ilaç geri ödeme listesinde. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda (SGK) bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 173’e ulaştı” dedi.

SÖZLEŞMELİ ECZANEDE

2018’de 70’i kanser olmak üzere 570, 2019’da da 34’ü kanser olmak üzere 268 ilaca doğrudan erişim imkanı doğduğunu belirten Bakan Selçuk, “Kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlardan 626’sı yurtiçi, 70’i yurtdışı olmak üzere 696 ilaç geri ödeme kapsamına alındı” diye konuştu. Vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini bildiren Selçuk, SGK’nın internet sitesinden (http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr) ilaçların tam listesine ulaşılabileceğini söyledi.