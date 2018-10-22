55 lira için öldüresiye dövdüler!
Mersin'de bisikletiyle evine gitmek isteyen bir kişi, çantasındaki 55 lira için 4 kişi tarafından dövülerek gasp edildi
Merkez Mezitli ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Parkı yakınlarında bisikletle evine giden 41 yaşındaki C.G., kendisini durduran kişilerce zorla parka götürüldü. C.G.'den cebindeki parasını almak isteyen dört kişi onu darp etti.
Ardından cebindeki 55 TL'yi alan zanlılar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. C.G.'nin polise haber vermesinin üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis kimliğini belirlediği zanlıları gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
İHA