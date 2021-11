Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 55 nerenin plaka kodu? 55 plaka hangi şehir? 55 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

55 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

55 nerenin plakası sorusunun cevabı Samsun'dur. Samsun'un pek çok ilçesi bulunur. Bu ilçeler de aynı şekilde merkez ile aynı plaka kodunu yani 55 plaka kodunu kullanmaktadır.

SAMSUN İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Samsun Merkez ( AC, AZ, C, D, DA, DZ, EA, ES, EV, EZ, FB, GS, K, LA, LZ, M, MA, SA, SZ, T, TS )

Samsun 19 Mayıs ( C, D, K, M, T, YZ )

Samsun Tekkeköy ( C, D, K, M, T, VA, VZ )

Samsun Ladik ( C, D, K, M, T, ZA, ZZ )

Samsun Bafra ( C, D, ET, EU, FH, FS, HA, HE, K, M, NA, NV, T, K, JA )

Samsun Çarşamba ( C, D, FA, FC, FF, K, M, RA, RZ, T )

Samsun Vezirköprü ( C, FT, FZ, HN, HR, K, M, PA, PZ, T )