Pratik Bilgiler 55 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 55 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

55 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 55 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Pratik Bilgiler

55 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 55 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, illerin alfabedeki sırasına göre sıralanmıştır. 0'dan 81'e kadar plaka vardır. Peki, 55 plaka nerenin plaka kodu? 55 plaka hangi şehir? 55 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

30 Kasım 2021, Salı 16:15 Son Güncelleme:
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Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 55 nerenin plaka kodu? 55 plaka hangi şehir? 55 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

55 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

55 nerenin plakası sorusunun cevabı Samsun'dur. Samsun'un pek çok ilçesi bulunur. Bu ilçeler de aynı şekilde merkez ile aynı plaka kodunu yani 55 plaka kodunu kullanmaktadır.

SAMSUN İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Samsun Merkez ( AC, AZ, C, D, DA, DZ, EA, ES, EV, EZ, FB, GS, K, LA, LZ, M, MA, SA, SZ, T, TS )

Samsun 19 Mayıs ( C, D, K, M, T, YZ )

Samsun Tekkeköy ( C, D, K, M, T, VA, VZ )

Samsun Ladik ( C, D, K, M, T, ZA, ZZ )

Samsun Bafra ( C, D, ET, EU, FH, FS, HA, HE, K, M, NA, NV, T, K, JA )

Samsun Çarşamba ( C, D, FA, FC, FF, K, M, RA, RZ, T ) 

Samsun Vezirköprü ( C, FT, FZ, HN, HR, K, M, PA, PZ, T )

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