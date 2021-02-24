Country şarkıcısı Naomi Judd'un kızı, oyuncu ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Ashley Judd, cüce şempanze olarak da bilinen Bonobo koruma çalışması nedeniyle gittiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde talihsiz bir kaza geçirdi.

KONGO'DA TALİHSİZ KAZA

52 yaşındaki Judd, ormanda düşerek bacağını dört yerden kırdı ve beş saat yardım bekledi. Oyuncu, hastaneye tam 55 saatte ulaşabildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

52 yaşındaki Judd, Instagram sayfasında yer verdiği paylaşımda, kendisine uygulanan tedavileri ve hastanede yaşadıklarını anlattı. Judd, Johannesburg'daki Sunninghill Hastanesi'ne ulaştığında bacağının gerçekten çok kötü durumda olduğunu, hiçbir canlılık belirtisi göstermediğini anlatarak, buradaki sağlık çalışanlara teşekkür etti.

DOKTORUNUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Hastaneye ulaştığında kan nakline ihtiyacı olduğunu belirten Ashley Judd , fotoğrafını da paylaştığı Doktor Greef'in bacağındaki yumuşak doku hasarı ve şişlik geçinceye kadar bacağını stabil hale getirdiğini anlattı. Bu sorunların giderilmesinden sonra bir operasyon geçireceğini de ekledi.

COVID-19 TESTİ OLDU

Ashley Judd, hastanedeki doktor ve hemşirelerin, sadece bedenindeki değil ruhundaki travmayı gidermek için de çaba harcadıklarını anlattı. Judd, hastanede kendisine Güney Afrika'da a yaygın olan Covid-19 mutasyonu için test uygulandığını da ekledi.

AMBULANS UÇAKTA ABD'YE DÖNDÜLER

Ünlü oyuncu bu arada babasına da yaşadığı kaza ile ilgili mesaj gönderdiğini belirterek onu yanına çağırdığını anlattı. Judd'ın anlattığına göre babası Covid-19 aşısı olduğu için Güney Afrika'ya yanına gidebildi. Ashley Juddy daha sonra bir hava ambulansıyla 22 saat süren dört aktarmalı uçuş gerçekleştirdiklerini ekledi.

Ashley Judd, yaşadığı korku e acı dolu sürece kendisine yarım eden herkese teşekkür ederek mesajını bitirdi. Judd, sağlık konusunda seçeneksiz kalanları, korku içinde ve yalnız kalanları unutmamak gerektiğini de takipçilerine hatırlattı.

Ünlü oyuncu bütün bu yaşadıklarını hem Instagram sayfasından paylaşmış hem de gazeteci Nicholas Kristof'a anlatmıştı.

'İÇ KANAMADAN ÖLEBİLİRDİM'

Judd paylaşımında "Eğer Kongolu kız kardeşlerim ve erkek kardeşlerim olmasaydı iç kanamadan ölebilirdim" demişti. Judd, kendisine uzanan yardım elleri olmasaydı, ölmese bile bacağını kaybedebileceğini de ekledi.

KARİYERİ 1991'DE BAŞLADI

Tam adı Ashley Tyler Ciminella olan Judd, 19 Nisan 1968'de Amerika Birleşik Devletleri’de Kaliforniya'da dünyaya geldi. Profesyonel oyunculuk kariyerine 1991 yılında başlayan Judd'un annesi Naomi ve ablası Wynonna da country şarkıcısı olarak tanınıyor.

Ashley Judd, ilk kayda değer rolunü, 1993 tarihli Ruby in Paradise’da sergiledi. Bunun ardından 1996 yılında Norma Jean & Marily adlı yapımda rol alan Judd, sonrasında 1997’de Kiss the Girls ve 1999’da Double Jeopardy’de rol alarak hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip oldu.

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