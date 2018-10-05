55. Ulusal Yarışma’da ödüller sahiplerini buldu

Gecenin kazananları En İyi Film - Yol Kenarı (Tayfun Pirselimoğlu, Vildan Erşen); En İyi Yönetmen - Mehmet Ali Konar (Renksiz Rüya); En İyi Senaryo - Çağla Zencirci, Ramata Sy, Guillaume Giovanetti (Sibel); En İyi Kadın Oyuncu - Damla Sönmez (Sibel); En İyi Erkek Oyuncu - Tansu Biçer (Yol Kenarı) Siyad En İyi Film - Parçalar (Rojda Akbayır) oldu.

Korhan Abay’ın sunduğu gece, etkileyici Cahide Şov’un ardından duru ve etkileyici performansıyla Göksel’in mini konseriyle başladı. Gecede Ulusal Yarışma’ya destek mesajları öne çıktı. Kapanış töreninde, Türkiye sinemasını var eden farklı nesillerden sanatçılar, ulusal yarışmanın Antalya’ya geri dönmesi için çağrı yaptılar. Gecenin ilk ödülü olan Sinema Emek Ödülü, Onur Saylak tarafından dublör Burhan Kocataş’a takdim edildi. Kocataş konuşmasında şunları söyledi: “40 yıldır filmlerin görünmeyen kahramanıyız biz. Hâlâ da yapıyoruz bunu. Bu ödülü layık gördüğünüz için çok teşekkür ederiz.”

Ödül töreninde Yeşilçam’da yüzler kulübüne giren “görünmez kahramanlar” teşekkür plaketiyle onurlandırıldı. Yücel Uçanoğlu, plaketini alırken “160 film çektim, giderayak bir ödül daha aldığım için çok mutluyum” sözlerini kullandı. Atıf Yılmaz adına plaketi alan Deniz Türkali duygularını, “Yüz filmin büyük kısmında birlikteydik. Her filmde, sanki hiç film çekmemiş gibi sıfırdan başlaması beni en çok heyecanlandıran şeylerden biri oldu. Sinemayı seven tüm dostları kucaklıyorum.” sözleriyle ifade etti. Osman Fahir Seden adına ödülü alan oğlu Kemal Seden, “Sadece benim değil, sektörün de babasıydı” dedi.

Senem Aytaç, Ali Ercivan ve Senem Erdine’den oluşan Sinema Yazarları Derneği jürisi, SİYAD En İyi Film ödülünü Rojda Akbayır’ın yönettiği Parçalar filmine verdi. Jüri gerekçeli kararını şöyle açıkladı: “Kişisel bir travmayı toplumsal ve tarihsel olanla örtüştüren, kayıp baba figürü arayışı üzerinden Türkiye’nin yakın tarihiyle yüzleşmesine dair de söz üretebilen, cesur ve dengeli sinemasal yaklaşımından dolayı, Ulusal Yarışma SİYAD Ödülü’ne Rojda Akbayır’ın filmi Parçalar’ı layık gördük.” Ödülü almaya sahneye çıkan filmin yapımcısı Ender Yeşildağ, kabul konuşmasında şunları söyledi: “Burada olmak bizim için yeterliydi ama bu ödül bize çok iyi geldi. Dayanışma ruhu yeter ama şu an o kadar iyi hissediyorum ki kendimi. Çok zor şartlarda, beş senede tamamladığımız bir filmdi. Bugün burada olan ruhla yaptık bu filmi.”

Türkiye sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, En İyi Film ödülünü sunmak üzere sahneye çıktı. Yol Kenarı filmiyle ödülü kazanan Tayfun Pirselimoğlu şunları söyledi: “Çok gururlu, mutlu ve sevinçliyim. Özellikle böyle bir yarışmanın parçası olmak çok heyecan verici, jüriye teşekkür ediyorum. Hepimizin teşekkür etmesi gereken birisi var, en soluksuz kaldığı anda bize nefes alacak bir delik açan Kaan Müjdeci’ye teşekkür ediyorum.”