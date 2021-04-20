Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 55 yaş ve üstü kişiler için koronavirüs aşılama progamının açıldığını duyurmuştu. Bunun üzerine aşı sırası gelen kişiler e-nabız randevularının nasıl alındığını merak etmeye başladı. e-Nabız'dan randevu alabilmek için ilk etapta kendinize aşı çıkıp çıkmadığını sorgulamanız gerekiyor.

Aşılamada öncelikli grupta olup olmadığınızı 2023’e mesaj atarak sorgulayabilirsiniz. Büyük harflerle AŞI yazarak aralarında bir boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı ve seri no’nun son 4 hanesini 2023’e mesaj atabilirsiniz. ÖRNEK (AŞI 11111111111 2222)

Bu mesaj sonrasında size ya “COVİD 19 aşılaması için öncelikli grupta değilsiniz” ya da “Covid 19 aşılaması için öncelikli gruptasınız. Aşı randevunuzu alarak randevu tarihinde hekiminize başvurunuz” yanıtı gelecek.

55 YAŞ VE ÜSTÜ KİŞİLER NASIL RANDEVU ALACAK?

Öncelikli grupta olduğunuzu tespit ettikten sonra “enabız.gov.tr” adresinde e-devlet ile giriş yapabilirsiniz. Burada yer alan e-devlet ile giriş seçeneğini tıklamanız yeterli olacak.

Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada “aşı randevusu alma” işlemini işaretleyin. Bunun ardından size “Aile Hekimi” ve “Hastane” seçeneklerini sunacak. Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz. Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek.

Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiği gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.

Daha fazla detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.



