Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın COVID-19 aşılama programında 55 yaş üzerine geçildiğini duyurmasının ardından, vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almaya başladı. E-Nabız uygulamasına yoğun ilgi nedeniyle bir süre erişilemedi.





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BİONTECH'İ TERCİH EDENLER FAZLA

Aşı kuyruğu bugüne kadar ilk kez görüldü. Bunun en önemli nedenlerinden biri 55 yaş üzerinin nüfusta sayısal olarak en büyük grubu oluşturması. Bu grup bilinçli hareket edip izin çıkar çıkmaz aşı olmak için randevu aldı. Bir diğer neden ise BioNTech aşısının sınırlı sayıda bulunması ve soğuk zincir nedeniyle sadece belli hastanelerde yapılması. BioNTech’i tercih edenler fazla, aşı merkezleri de sınırlı olunca ilk kez kuyruklar oluştu.

İstanbul’da yoğunluğun yaşandığı hastanelerden biri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Geceden randevu alabilen 55 yaş üzeri vatandaşlar, sabah hastaneye koştu. Yoğunluk olunca aşı sıralarında da sarkmalar yaşandı. Aşı saati geçen bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Personel ise hem yoğunluğu azaltmaya hem de sosyal mesafeyi ayarlamaya çalıştı. Hastaneye takviye aşıların gelmesiyle yoğunluk azaldı.

‘AŞI OLDUM, MUTLUYUM’

Aşı olmak için sabah erken saatlerde randevu alan Yurdagül Bezirgan, “Bir yıldır bugünü bekliyordum. Çok dikkat ettim geçen sürede. Hiç hastalık geçirmedim. 56 yaşındayım. Aşı sırası bize gelince hemen randevu alıp geldim. Almanya’da çocuğum var. Alman aşısı olmamı istedi. İleride oraya gidersem sıkıntı olmaması için. Hastanede yoğunluk nedeniyle aşı bitmiş. Bir süre ara verdiler, aşı gelince tekrar başladılar” dedi.

İFTAR SONRASI AŞI SIRASI

55 yaş üstüne randevuların açılmasıyla, önceki gece Ankara’daki aşı merkezlerinin önünde iftar sonrası kuyruklar oldu.







