Türkiye 55 yaşındaki Sevinç Turgut feci şekilde can verdi

55 yaşındaki Sevinç Turgut feci şekilde can verdi

Türkiye

55 yaşındaki Sevinç Turgut feci şekilde can verdi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Turgut (55), hafif ticari aracın çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

10 Ekim 2021, Pazar 01:10 Son Güncelleme:
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Kaza, gece saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Yavuz Ş. yönetimindeki 54 PG 939 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Turgut´a çarptı. Sevinç Turgut çarpmanın etkisiyle savrulurken, feci şekilde yaşamını yitirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri etrafa savrulan uzuvları topladı. Sevinç Turgut´un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

DHA

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