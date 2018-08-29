565 gram doğan Şenay bebek yaşama tutundu

Aydın'da ilk çocuğuna hamile kalan Gökçen Pektaş, sağlık sorunları nedeniyle Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hamileliğinin 5'inci ayında doğum yapan Pektaş'ın 565 gram ağırlığında bir kızı oldu. Ailesinin Şenay ismini verdiği bebeğin hayata tutunabilmesi için tedavi süreci başladı.

KUTLAMA YAPILDI

Sağlık ekibi ve hastane personelinin kilo alarak yaşama bağlanması için çaba gösterdiği Şenay bebek, 40'ıncı gününde bin 500 grama ulaştı. Bebeğin zorlu mücadeleyi atlatması nedeniyle hastanede kutlama yapıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, bebeğin sağlığının günden güne iyiye gitmesinin çok sevindirici olduğunu belirterek, fedakar çalışmalarından dolayı hastane personelini tebrik etti.

Bebeğin tedavisinin yeni doğan yoğun bakım servisinde sürdüğünü aktaran Uzman Doktor Suzan Şahin de zorlu süreci başarıyla geçiren bebeği "kahraman bebek" olarak adlandırdıklarını dile getirdi.

'MUCİZE GİBİ BİR ŞEY'

Bebeğin 565 gram doğmasına rağmen doğum sonrasında 400 grama kadar gerilediğine dikkat çeken Şahin, şu bilgileri verdi:

"Prematüre bebeğimiz, aşırı düşük doğum ağırlıklı. Çok büyük sorunları yavaş yavaş, zaman içinde aşabildi. Şu an ünitemizde izlemeye devam ediyoruz. Normal bebekler, anne karnındaki gelişimleri iyi olması durumunda 2 bin 500 gramın üzerinde doğar. Bin 500 gramın altındaki çocuklara 'çok düşük doğum ağırlıklı bebek', bin gramın altındakilere ise 'aşırı düşük doğum ağırlıklı bebek' diyoruz. Bu bebeğimiz gibi bebekler çoğunlukla kaybediliyor. Yaşayanlarda da ciddi sorunlar görülüyor. Bizim bebeğimiz 565 gram olarak doğdu. O anlamda sınırda bir bebekti. Bu küçük bir kahraman. Gerçekten bizim için de mucize gibi bir şey.

Ekip olarak bebeklerimizi kendi çocuklarımız gibi görüyoruz. O anlamda bebek iyi olunca hep beraber seviniyoruz. Kötüleşince çok ciddi anlamda üzüntü yaşıyoruz. Bebeğin iyileşmesi, sağlık durumunun iyiye gidiyor olması ailesiyle birlikte bizi de çok mutlu etti."