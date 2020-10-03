Kültür & Sanat 57. Altın Portakal Film Festivali kırmızı halı töreni ile başladı

57. Altın Portakal Film Festivali kırmızı halı töreni ile başladı

Kültür & Sanat

57. Altın Portakal Film Festivali kırmızı halı töreni ile başladı

Bu yıl 57’ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılış töreni, corona virüsün gölgesinde yapıldı.

03 Ekim 2020, Cumartesi 23:36 Son Güncelleme:
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57. Antalya Altın Portakal Film Festivali corona virüs nedeniyle bu yıl az katılımla gerçekleştirildi. Seyircisiz gerçekleşen festivale Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacı Arifoğlu, Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer, Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal, birçok ünlü sanatçı, jüri üyeleri ve film ekipleri katıldı. Ünlü isimler, Cam Piramit önünde düzenlenen kırmızı halıda yürüyerek platform önünde kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına poz verdi.

Burada bir konuşma yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, pandemi sebebiyle festivalin istenilen coşkuda yapılamadığını belirterek, "İleriki yıllarda daha güzellerinin yapılmasını temenni ediyorum. Bu bir marka. Türk sinemasına büyük katkı sağlayan, 57’ncisi düzenlenen bu festivalin, bu güzel etkinliğin, bu Altın Portakalımızın Antalyamıza ve tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yazıcı, geleneksel hale gelen festivali kesintiye uğramaması için düzenleme kararı aldıklarını kaydederek, salgına uygun gerekli önlemlerin de alındığını ifade etti.

Kırmızı halı geçiş töreninin ardından açılış törenine geçildi.

İHA

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