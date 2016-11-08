57 bin liralık ayakkabıyı Türk şarkıcı satın aldı

İstanbul'daki Eksposhoes 2016 - Ayakkabı Saraciye Moda Fuarı'na 57 bin TL değerindeki ayakkabı damgasını vurdu.Fuarda açılışa özel olarak hazırlanan; yapımında pırlanta, inci ve swarovski gibi değerli taşların kullanıldığı 57 bin liralık kadın ayakkabısı ilgi odağı oldu.Ayakkabıyla ilgili açıklama yapan EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, ayakkabının iki ayda özel olarak üretildiğini belirtti. Demir, "Ayakkabının yapımında pırlanta, inci ve swarovski gibi 130'un üzerinde değerli taş kullanıldı. Fiyatı da 57 bin lira...Bu tür özel ayakkabılara Arap ülkelerinden çok ciddi talep var. Kullanılan taşlar ve el işçiliği değerini artırıyor" diye konuştu.Fuarın girişinde sergilenen ayakkabı, özellikle kadın ziyaretçilerin çekim alanındaydı. 37 numara ayakkabı ismi açıklanmayan Türk şarkıcıya satılırken fuar 11 Kasım'a kadar açık kalacak.