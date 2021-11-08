2020 yılının başlarında yavaş yavaş SHIB token almaya başlayan bir Shiba Inu cüzdanı sahibi, 8000 doları 5,7 milyar dolara çevirmiş ve âdeta ortalıktan kaybolmuştu. Nisan ayından beri beklemede olan soğuk cüzdan nihayet yeniden aktif hale geldi.

Shiba Inu milyarderi şimdiye kadar yaklaşık 2,7 milyar dolar değerinde yaklaşık 10 trilyon SHIB token’ını dört boş cüzdana aktardı. Söz konusu cüzdan, Shiba Inu’nun toplam dolaşımdaki arzının yaklaşık %13’ünü kontrol ediyor.

Yatırımcı, Nisan 2020’de SHIB token'leri satın almaya başladı ve bunu sadece 19 ayda multi-milyarlık bir servete dönüştürmeyi başardı. Shiba Inu tokeni Ekim ayında %825 yükselerek yatırım camiasının dikkatini çekti.