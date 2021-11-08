Bilim & Teknoloji 5,7 milyar dolarlık Shiba Inu yatırımcısı, token’larını transfer etmeye başladı

5,7 milyar dolarlık Shiba Inu yatırımcısı, token’larını transfer etmeye başladı

Bilim & Teknoloji

5,7 milyar dolarlık Shiba Inu yatırımcısı, token’larını transfer etmeye başladı

Etherscan verilerine göre, 8000 doları 5,7 milyar dolara çeviren Shiba Inu cüzdanı yeniden aktif hale geçti.

08 Kasım 2021, Pazartesi 11:10 Son Güncelleme:
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2020 yılının başlarında yavaş yavaş SHIB token almaya başlayan bir Shiba Inu cüzdanı sahibi, 8000 doları 5,7 milyar dolara çevirmiş ve âdeta ortalıktan kaybolmuştu. Nisan ayından beri beklemede olan soğuk cüzdan nihayet yeniden aktif hale geldi.

Shiba Inu milyarderi şimdiye kadar yaklaşık 2,7 milyar dolar değerinde yaklaşık 10 trilyon SHIB token’ını dört boş cüzdana aktardı. Söz konusu cüzdan, Shiba Inu’nun toplam dolaşımdaki arzının yaklaşık %13’ünü kontrol ediyor.

Yatırımcı, Nisan 2020’de SHIB token'leri satın almaya başladı ve bunu sadece 19 ayda multi-milyarlık bir servete dönüştürmeyi başardı. Shiba Inu tokeni Ekim ayında %825 yükselerek yatırım camiasının dikkatini çekti.

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