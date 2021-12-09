Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 57 nerenin plaka kodu? 57 plaka hangi şehir? 57 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

57 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Sinop, Karadeniz bölgesinde bulunan ve 250 bine yakın bir nüfusu barındıran bir şehirdir. Türkiye'nin herhangi bir yerinde 57 plaka koduna denk gelirseniz eğer bu plaka kodunu kullanan ilin Sinop olduğunu bilmelisiniz.



