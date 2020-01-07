57 yaşındaki Dilek Hanif genç kalmasının sırrını açıkladı

Modacı Dilek Hanif 57 yaşında, boyunca iki kız annesi. Ama her dem formda, sanki hiç yaşlanmıyor. Dilek Hanif işin sırrını şöyle açıklıyor:

"En geç 23.00’te uyurum"

“Sigarayı ağzıma sürmem. Belli aralıklarla detoksa giderim, haftanın 3 günü kardiyo yaparım. Her sabah yürürüm. Önemli bir davet olmazsa en geç 23.00’te yatıp uyurum. Uzun bir süredir 36 bedenim.”

Dilek Hanif kimdir?

Yaratıcı, cesur ve vizyoner kişiliği ile Anadolu kültürünü dünya modasına taşımayı başarmış olan Dilek Hanif, Türk moda tarihinin öncülerindendir.

Dilek Hanif, 8 Nisan 1962 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Babası Abrakadabra adıyla ünlenen illüzyonist Lütfü Demirtok‘dur. Modaya olan ilgisi daha çocuk yaşta ailesinin tekstil işletmesine yardım ederek başladı. Yazar olan Oya Demirtok adında bir kız kardeşi ve bir abisi vardır. Erenköy Kız Lisesi’nde okudu. Mimar Sinan Üniversitesi’nde kara kalem, desen çalışması, kumaş boyama gibi dersler alarak kendini her konuda yetiştirmeye özen gösterdi.

Annesinüyükada’da açtığı butikte kumaşları tanıdı ve yavaş yavaş işin inceliklerini öğrenmeye başladı. Evlendikten sonra hayatının dönüm noktası olacak bir karar verir Hanif ve kendi iş yerini açmak ister. Birikimine biraz da borç ekleyerek Osmanbey’de bir hanın en üst katında 100 m2’lik bir atölye açar. 1990 yılında, iki makineci ve bir modelistle birlikte hazır giyim atölyesi sahibidir artık.

Dilek Hanif, 1983 yılında Mehmet Hanif ile evlendi. 2005 yılında boşandı. 2 kız çocuğu vardır. 2006 Ekim ayında mimar Ali Somer ile Budapeşte‘de evlendi.

Dilek Hanif, “Dilek Hanif Line” isimli kendi markasını 1990 yılında kurdu. Küçük bir atölyede çalışan, modern kadını hedefleyen hazır giyim koleksiyonları tasarladı. Feminen çizgiler taşıyan ve 100 parçadan oluşan bir koleksiyonu hazırlayarak işe başlar. İlk koleksiyonu günümüzün ünlü modacısına uğurlu gelmiştir ki işleri açılır, atölyesine sığamaz olur. Aynı günlerde atölyesi daha boşalır. Hanif, dairelerden birini depo, diğerini de kesimhane olarak kiralar. Böylece her biri 100 m2’den oluşan dört dairede seri imalata başlamıştır. Koleksiyonları zamanla Türkiye’nin birçok seçkin mağazasında sunuldu.

Dilek Hanif, zamanla sanatçıların, kişilerin özel siparişleri tüm zamanını almaya başladı. Bu müşterilerden biri de Hülya Avşar‘dır. Bir televizyon kanalında Hülya Avşar‘ın programının sanat yönetmeni, Dilek Hanif‘in hazırladığı kıyafeti görür ve çok beğenir. “Hülya Avşar’ın TV programı için bir şeyler hazırlar mısın?” teklifinde bulunur ve Hanif, 8 sene boyunca Hülya Avşar’ın hem sahne hem de TV programına kıyafet hazırlar, ismi de TV programında anılmaya başlanır. Kendisi de kişiye özel,”Haute Couture” kıyafetler tasarlamayı daha ilginç ve kendine yakın bulunca, Osmanbey’deki atölyesini kapatıp, 1997‘de Teşvikiye’deki couture atölyesini ve showroom’u açtı. 1998’den itibaren de hazır giyim koleksiyonunu tamamen bırakıp, couture çalışmalarına yoğunlaştı.

İlk couture defilesini 8 Nisan 2002‘de Aya İrini’de gerçekleştirdi. 2003 ilkbahar – yaz koleksiyonunda sunduğu geleneksel iğne oya figürleri ona “Yılın En Başarılı Kadın Moda Tasarımcısı” ödülünü getirdi. İkinci büyük defilesini ise 20 0cak 2004 tarihinde Paris Haute Couture moda haftasında yaptı. Dilek Hanif, Paris Haute Couture moda haftası dahilinde “couture”koleksiyonunu sunan ilk Türk tasarımcısıdır.

2004 yılında Ralph Lauren öncülüğünde yürütülen “Moda Meme Kanserini Hedefliyor” kampanyasını desteklemek amacıyla Ankara‘daki ABD Büyükelçiliği’nde koleksiyonunu sundu. Yine aynı yıl Avrupa Birliği Yeni Üyeleri Fuarı için Lizbon‘a davet aldı.

Bu başarıları takip eden her yıl Paris Haute Couture Haftası’nda dünya modasında ses getiren seçkin koleksiyonlarını sunmaya devam etti. 2011 yılında tasarımcı, Couture’deki yeteneğini girişimcilik ruhuyla birleştirerek hazır giyim markası “Dilek Hanif”e hayat verdi. Dünyaya açılan bir Türk markası olmanın yanısıra uluslararası pazarda ulaştığı satış noktaları ve üretim gücüyle global bir marka olmayı başardı.

Dilek Hanif 2006 yılında Stockholm‘de gerçekleştirdiği Osmanlı Haremi’nden esinlendiği koleksiyon ile de dikkat çekti. 15 İsveçli mankenin yer aldığı defilede, işlemeli cepkenler ve Osmanlı motiflerinin de yer aldığı kıyafetler büyük sükse yaptı.

Ürünlerinde Osmanlı Motiflerinin yanı sıra Japon ve uzak doğu esintileri, boynuz motifleri gibi birçok akım ve motif kullanan Dilek Hanif, her yıl koleksiyonu beklenen ünlü bir marka oldu.

Dilek Hanif 2008 Yaz Koleksiyonunu da Paris’te sunarak şov yaptı.

Dilek Hanif, 2017 yılında Haute Couture ilkbahar-yaz koleksiyonunu ilk kez Kıbrıs‘ta tanıttı. Merit International sponsorluğunda ve Koreografisini Uğurkan Erez‘in yaptığı defilenin baş mankeni ise Çağla Şikel oldu.



