57 yıl önce henüz ilkokul birinci sınıfa giden Necla Aslan, dönemin en popüler aktrislerinden biri olan Türkan Şoray'ın hayranı oldu.

Televizyonların bile çok az evde bulunduğu dönemlerde, kente gelen Türkan Şoray filmlerini ailesini zorlayarak izleyen Necla Aslan, 1962 yılındaTürkan Şoray'ın bir fotoğrafını kapağına yerleştirip 'Necla Tatlı' isminde bir albüm oluşturdu.

Gazetelerden gördüğü Türkan Şoray resimlerini kesip albümüne yerleştiren Necla Aslan, arkadaşlarının yardımı ile albümündeki fotoğrafları çoğalttı.

İlkokul birinci sınıftan evlendiği yıllara kadar Türkan Şoray'ın fotoğraflarını biriktiren Necla Aslan, binden fazla resimle albümünü tamamladı.

Gözünden bile sakladığı albümü Türkan Şoray'a iletip kendisi ile bir fotoğraf çektirmek isteyen Aslan, Şoray'a seslendi. Şoray, Aslan ile iletişime geçip kendisini İstanbul'a davet etti.

Önceki gün oğlu Emrah Esvet Aslan ile İstanbul'a giden Necla Aslan, burada Türkan Şoray'ın evine gitti. Şoray tarafından kapıda karşılanan Aslan, Yeşilçam yıldızıyla uzun süre sarıldı. Mutluluk gözyaşları döken Aslan, 57 yıldır biriktirdiği fotoğraflarının yer aldığı albümü Şoray'a teslim etti.

Aslan, "Türkan Şoray'ı gördüğüme inanamıyorum. 57 yıldır ben bugünü bekliyordum, kendisi ile görüştüm ve albümü kendisine verdim. Onu görünce uzun süre sarıldım ve mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Oturup sohbet ettik, Allah ona uzun ömürler versin. Albümü kendisine ulaştırmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

İHA



