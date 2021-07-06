58 yaşındaki Aydan Şener yıllara meydan okuyor

Son hali ile kendine hayran bırakan Şener'e takipçileri, "Yaş aldıkça güzelleşiyor", "Yıllara meydan okuyor" yorumlarında bulundu.

Çalıkuşu filmiyle Yeşilçam'a damga vuran ünlü oyuncu sosyal medya hesabında bikinili pozlarını paylaştı. 58 yaşındaki Aydan Şener, fit vücuduyla dikkat çekti.

Fotoğrafın altına "Tüm dileklerinizin gerçekleşeceği çok mutlu bir hafta dilerim hepinize…" notunu yazan ünlü ismin paylaşımı kısa sürede büyük beğeni aldı.





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