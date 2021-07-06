58 yaşındaki Aydan Şener yıllara meydan okuyor
90'lı yılların unutulmaz oyuncusu Aydan Şener, tatilden paylaştığı bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi.
06 Temmuz 2021, Salı 11:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Son hali ile kendine hayran bırakan Şener'e takipçileri, "Yaş aldıkça güzelleşiyor", "Yıllara meydan okuyor" yorumlarında bulundu.
Çalıkuşu filmiyle Yeşilçam'a damga vuran ünlü oyuncu sosyal medya hesabında bikinili pozlarını paylaştı. 58 yaşındaki Aydan Şener, fit vücuduyla dikkat çekti.
Fotoğrafın altına "Tüm dileklerinizin gerçekleşeceği çok mutlu bir hafta dilerim hepinize…" notunu yazan ünlü ismin paylaşımı kısa sürede büyük beğeni aldı.
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN