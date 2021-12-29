Türkiye 580 litre sahte içki ele geçirildi, çok sayıda gözaltı var

580 litre sahte içki ele geçirildi, çok sayıda gözaltı var

Türkiye

580 litre sahte içki ele geçirildi, çok sayıda gözaltı var

Tekirdağ'ın Saray ve Hayrabolu ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonlarda toplam 580 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

29 Aralık 2021, Çarşamba 00:40 Son Güncelleme:
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Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte içki üretimine yönelik yaptığı çalışmada; ilçede 3 ayrı adreste sahte içki bulunduğunu belirledi. Adreslerde bugün arama yapan polis, toplam 480 litre sahte içki ve içki ve yapımında kullanılan malzeme ile çok sayıda boş şişe ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı. 

Hayrabolu ilçesinde de Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, Aydınevler Mahallesi’nde oturan A.E.’nin vinde sahte içki üretimi yapıldığını tespit etti. Bugün evde yapılan aramada 10 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirdi, ev sahibi A.E. gözaltına alındı.

Her iki ilçede ele geçirilen toplam 580 litre sahte içkiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor. 

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ)(DHA)

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