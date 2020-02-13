59 gence üstün başarı bursu

3 bin 994 aday arasından seçilen, 24 il ve 15 üniversiteden toplam 59 genç, TEV Üstün Başarı Bursu’nu almaya hak kazandı. Burs ile öğrencilere ayda bin 400 TL’lik eğitim desteği sağlanıyor. Burstan bugüne kadar toplam 705 genç faydalandı.

Başvuru koşulları

Bursa, üniversite giriş sınavında ilgili puan türlerine göre ilk 5 bine girerek hukuk, idari bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve temel bilimler alanlarında öğrenim görmeye hak kazanan gençler başvuru yapabiliyor.

Ayrıca aynı koşulları sağlayan ve hazırlık sınıfından birinci sınıfa ve ikinci sınıfa geçen öğrenciler de başvurabiliyor. Bu öğrencilerin başvuruda bulunabilmesi için hazırlık sınıfını başarıyla geçmesi, birinci sınıfı da en az 3.50 not ortalaması ile tamamlamış olması gerekiyor.