Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 59 nerenin plaka kodu? 59 plaka hangi şehir? 59 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

59 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Tekirdağ ilindeki bütün ilçelerde kullanılan plaka kodu 59 olarak belirlenmiştir. Tekirdağ ilinde toplam 11 ilçe bulunur ve bu ilçelerin hepsinde kullanılan plaka kodu 59'dur. Ancak ilçelerdeki plaka harfleri birbirinden farklı olabilir.

Tekirdağ Merkez ilçesinde; A, AC - AZ, DA - DZ, EA - EZ, J, MA, S, T, M, KA - KZ harfleri kullanılır. Çorlu ilçesinin plakada kullandığı harfler; FA - FZ, J, M, MA, PA - PZ, S, T harfleridir. Hayrabolu ilçesinde HA - HZ, J, M, S, T, MA harfleri kullanılır.



