59 yaşında kayağı öğrendi: Sadece cesaret gerek

Emekli Bahri Çibuk, Türkiye’nin sezonda en uzun süre açık kalan kayak merkezi olma özelliğine sahip Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi’ni sık sık ziyaret etti.

59 yaşındaki Çibuk, burada 1 hafta kendisi çalışarak kayağı öğrendi. Günlük kıyafetleriyle karda çeşitli hareketler yapan Çibuk, görenlerin beğenisini topladı.

Bahri Çibuk, kayağı nasıl öğrendiğini anlatırken, "Ben çocukluğumda hiç kayamadım, kayak yapmayı da düşe kalka 1 haftada öğrendim. Küçük yaşlarda hep merakım vardı ama cesaretim yoktu. Hesarek Kayak Merkezi’ne gelmeye karar verdim. İçimdeki o korkuyu bir kenara bırakarak burada 1 hafta içinde düşe kalka kayak yapmayı öğrendim. Kaymanın zor olmadığını, sadece cesaretli olunması gerektiğini öğrendim" dedi.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)