5G hızında sanat

AKM’nin gün ışığından azami ölçüde faydalanacak şekilde tasarlandığını söyleyen Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

“Trafolar, jeneratörler ve UPS sistemleri ile de kesintisiz bir enerji akışı var. Bina Enerji Yönetim Sistemi ile enerji tüketimi en düşük noktada tutularak en yüksek performans elde edilmiştir. Aynı zamanda enerji izleme yazılımları sayesinde enerji tüketim değerleri anlık olarak kontrol edilerek enerji verimliliği en üst düzeyde tutulmaktadır.”

475 ADET KAMERA

AKM’de kullanılan tüm aydınlatma sistemlerinin KNX entegrasyonu ile kontrol edilebildiğini de anlatan Ersoy şu bilgileri verdi:

“İklimlendirme sistemleri mekanik otomasyon sistemleri ile kontrol edilmektedir. Bu muazzam kültür-sanat kompleksi yüksek teknolojili 475 adet kamera ile kesintisiz olarak da izlenmektedir. AKM bina içi kapılar kartlı geçiş sistemleri ile kontrol edilmekte, kişiye özel kartlar ve yetkiler ile tüm AKM’de kontrollü geçişler sağlanmaktadır.”

UZAKTAN KONTROL

Bakan Ersoy, AKM’nin 4 bin 61 adet yangın algılama ve kontrol sistemi ile koruma altına alındığına da dikkat çekerek, “Olası bir yangın durumunda yayılma hızına göre farklı senaryolarda tüm bina sistemleri entegrasyonu harekete geçecektir. Opera ve tiyatro salonları aydınlatma sistemleri seyircilerin rahatlıkları düşünülerek özellikle dizayn edilmiştir. Tek bir merkezden, mobil cihazlardan ve tabletlerden sistemler uzaktan kontrol edilebilmektedir” diye konuştu.

BİRLEŞTİRİCİ ETKİ

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, “AKM’nin ‘kalbi’ olan büyük opera salonuna 7 yıllığına ismimizi verirken, AKM’nin tüm iletişim ve teknoloji altyapısını da sağlıyoruz. Sanatın da tıpkı iletişim gibi, insanları birleştiren ve yakınlaştıran bir rolü var. Bu birleştirici etkiden hareketle, teknolojinin sağladığı imkanları, herkesi ‘değerli hissettirmek’ için kullanmayı sürdüreceğiz” sözlerinde bulundu.

ROBOT CAFE

Türk Telekom, AKM içindeki ve Beyoğlu Kültür Yolu’nda Wi-Fi bağlantı noktaları, 4.5G ve 5G mobil hizmetleri ile uçtan uca tüm telekomünikasyon hizmetlerinin sağlayıcısı olacak. Anlaşma kapsamında ayrıca, Türkiye’de bir ilke daha imza atılacak ve 5G altyapısı ile faaliyet gösteren Robot Cafe, Türk Telekom tarafından AKM içerisine konumlandırılarak, ziyaretçilere yeni bir deneyim sunacak.