5G ile veri hacmi 1000 kat artacak

Veri merkezi Radore, ülkemizde saha araştırmaları hızla devam eden 5G ile artması beklenen veri hacmini karşılamak ve gerekli ekonomik katkıyı alabilmek için altyapıların güçlendirilmesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Kısa süre önce BTK tarafından operatörlere 5G deneme çalışmaları konusunda izin verildi. Böylece 2020 yılında ülkemizde hayata geçmesi beklenen 5G teknolojisi için önemli adımlar atıldı.

10 ZETABAYT

Peki, 5G ile birlikte hayatımızda neler değişecek? Gecikme süreleri 1 milisaniyenin altına inecek ve bant kapasiteleri artacak. Nesnelerin İnterneti teknolojilerini kullanan, sensörlerle donatılmış akıllı binalar ve şehirler ile sürücüsüz araçlar yaşamın bir parçası haline gelecek. Bu gelişmelerin tamamı veri merkezlerinin yükünü artıracak. Tahminlere göre 2019 yılında, veri merkezi trafiği 10 zetabaytın üzerine çıkacak.

5G’nin inanılmaz bir ekonomik etki yaratacağını dile getiren Radore Veri Merkezi Genel Müdürü Sadi Abalı, “5G teknolojileri, 2035 yılında 12 trilyon doların üzerinde bir ekonomik etki yaratmakla birlikte 22 milyon iş imkânı sağlayacak. 5G’nin nimetlerinden faydalanabilmenin temelinde yerel veri merkezlerinin sağladığı avantajlar yatıyor. Kullanıcılar ve operatörler asgari 40-50 milisaniyelik gecikme süresiyle erişebildikleri yurt dışındaki veri merkezlerinden hizmet alıyorlarsa yine tam anlamıyla 5G’nin nimetlerinden faydalanmaları mümkün olamayacak. Dolayısıyla şehrin merkezinde yer alan ve düşük gecikme süreleri ile hizmet veren yerel veri merkezleri 5G hızının her noktaya yayılmasına imkân verecek” dedi.