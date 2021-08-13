Siber Güvenlik Krizlerine Müdahale Yeteneği Neden Önemli?

Siber güvenlik krizlerine müdahale yeteneğinde temel olarak kurumda kriz oluşmadan önceki hazırlık seviyesi ve sürekli devam eden farkındalık seviyesinin belirleyici olacağını belirten Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul, siber güvenlik krizlerinde kırılgan noktaların tespiti ve korunmasının altını çiziyor.

“Bir kriz anında en önemli konuların başında, tehdidin nereden geldiği ve muhtemel hasar noktalarının neler olduğunun çok hızlı bir şekilde tespit edilmesi sayılabilir. Bu konular ile ilgili hızlı aksiyonların alınabilmesi için gerekli izleme mekanizmalarının önceden oluşturulmuş olması gerekiyor.

Ayrıca farklı kriz senaryolarına karşı muhtemel aksiyon planlarının önceden oluşturulması hem hızlı aksiyon alınmasına hem de kurtarma işlemlerinin gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayacaktır.” diyerek kriz öncesi hazırlıkların önemine dikkat çekerken, Limatek Sistem Genel Müdürü Canan Okutanoğlu ise, “Siber güvenlik tehditlerine karşı farkındalığın arttırılması amacıyla, sağlanan hizmetler, kurumsal iletişim ağı ve kurumsal cihazlarda gerçekleşen olaylar ile ilgili düzenli ve hızlı karar almayı kolaylaştırıcı bilgi akışının kritik bir önemi var.

Örneğin kurumsal ağınıza hem kurum içinden hem de dışarıdan kimlerin eriştiğgerinin takip edilmediği ve kayıt altına alınmadığı bir ortamda güvenlik krizinin ne şekilde oluştuğu ve nereleri etkilediği ile ilgili sağlıklı bir sonuca varmak neredeyse imkansızdır. Bu farkındalığın sağlanabilmesi için siber güvenlik bileşenlerinin etkili bir şekilde veri oluşturabilmesi ve muhtemel sorunlara yönelik bilgilere kolay erişim sağlayıcı yöntemler sağlaması gerekmektedir.” diyerek kriz anında ve sonrasında alınacak önemlere dikkat çekti.

Siber Krizlere Karşı Yerli Çözümler Hayati Önem Taşıyor

Teknolojik gelişmelerin, yalnızca dijital dönüşümü hızlandırmakla kalmadığı aynı zamanda, siber güvenlik ihtiyacını da arttırdığı görülüyor. 2019 yılında 167 milyar dolar büyüklüğünde olan pazar hacminin, 2021 sonunda 202 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Siber güvenlik sağlamada, ulusal verilerin korunması hassasiyeti sebebiyle yerli çözümler dikkat çekiyor.



