Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erdal Arıkan iletişim dünyasının bugünkü hızlara erişmesini sağlayan kişi olarak biliniyor. Çin'in önde gelen telekomünikasyon firması Huawei, 5G standardı için "Kutupsal Kodlar" adlı buluşu temel alan yeni bir teknoloji geliştirmiş bu buluşu ise ilk olarak Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erdal Arıkan tarafından 2009'da yayımlanan bir makale ile dünya literatürüne kazandırılmıştı. Peki, 5G’de ilk adımı atan Türk profesör Erdal Arıkan kimdir? İşte Erdal Arıkan’ın hayatı ve çalışmaları hakkında detaylar…

ERDAL ARIKAN KİMDİR?

Erdal Arıkan 1958 yılında Ankara’da doğdu. Erdal Arıkan, 1976 yılında üniversite sınavı birincisi olarak ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü kazandı. Arıkan, ABD’de Caltech Üniversitesi’ne gitti. 1985’de University Of Illinoiss’de çalışmaya başlayan Arıkan, 1987’de Bilkent Üniversitesi’nin kuruluş yıllarında Türkiye’ye döndü.

2010 yılında IEEE Information Theory Society Makale Ödülü'nü ve 2013 yılında IEEE W.R.G. Baker Ödülünü alan Arıkan'ın buluşu yurt içinde de 2010 Sedat Simavi Bilim Ödülü ve 2011 Kadir Has Vakfı Bilim Ödülü'ne layık görüldü.

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü öğretim üyesi olan Profesör Erdal Arıkan Kutupsal Kodlar buluşu ilk olarak 2009'da yayımlanan bir makale ile dünya literatürüne kazandırıldı. Çin'in önde gelen telekomünikasyon firması Huawei, 5G standardı için "Kutupsal Kodlar" adlı buluşu temel alan yeni bir teknoloji geliştirdiğini açıkladı.

Arıkan'ın buluşu, daha önce de Shannon Enformasyon Kuramı'nda 60 yıldır açık olan bir problemi çözdüğü gerekçesiyle ABD merkezli uluslararası bir kuruluş olan Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Birliği (IEEE) tarafından iki büyük makale ödülüne layık görüldü.

Erdal Arıkan Kutupsal Kodları buluşu onun doktora yıllarından beri süren 25 yıllık kesintisiz bir araştırmanın sonucu olarak doğdu. Huawei Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dönüşümlü Üst Yöneticisi Guo Ping, "Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Arıkan, hem Türkiye hem de telekomünikasyon dünyası için bir kahraman." demişti.

Türkiye'de özellikle 5G, nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut, akıllı ve güvenli şehir çözümlerine yönelik faaliyetler sunan şirket, 20 Türk üniversitesi ile internet ve veri analizi gibi alanlarda iş birlikleri yürütüyor.

İstanbul'daki Huawei Ar-Ge Merkezi, şirketin Ar-Ge merkezleri arasında 170 milyon dolardan fazla yatırımla Çin’den sonra ikinci en büyük yazılım geliştirme merkezi haline geldi.

KUTUPSAL KODLAR BULUŞU NEDİR?

Türk bilim insanı Arıkan'ın "kutupsal kodlar" adlı buluşu daha önce de kriptolojinin bilimsel çalışmalarında büyük etkisi olan Shannon Enformasyon Kuramı'nda 60 yıldır açık olan bir problemi çözdüğü için ilk günden başlayarak endüstri tarafından büyük ilgi gördü.

Profesör Erdal Arıkan Kutupsal Kodları şöyle açıklamıştı:

“Bilginin kablolu ya da kablosuz bir iletişim kanalı üzerinden aktarılması esnasında, sinyal üzerine çevreden gürültü eklenmesi nedeniyle iletişimde hataların oluşması kaçınılmaz oluyor. Kutupsal kodlama yöntemi, bu hataları düzelterek sıfıra yakın hata ile haberleşmeyi sağlayan bir yöntem. Kutupsal Kodlar, kanal kapasitesine erişen bir yöntem. Üstelik entegre devreler olarak gerçekleşmeleri çok kolay. Bu bakımdan ilk günden başlayarak endüstri tarafından ilgi gördü.”







