Türkiye 5’inci kattaki evin penceresinden kamyonet kasasına düştü

5’inci kattaki evin penceresinden kamyonet kasasına düştü

Türkiye

5’inci kattaki evin penceresinden kamyonet kasasına düştü

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, bir apartmanın 5’inci katındaki evlerinin penceresinden park halindeki kamyonetin kasasına düşen 2 buçuk yaşındaki K.U., yaralandı. Hastanede tedavisi süren K.U.’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 20:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 16.00 sıralarında Devrim Mahallesi 3753/23 Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre, K.U., ailesinin yanında olmadığı sırada pencereye çıktı. Dengesini kaybeden çocuk 5’inci kattan, sokakta park halinde bulunan kamyonetin kasasına düşerek yaralandı. Dışarıdan seslerin geldiğini ve çocuklarının düştüğünü fark eden anne Aysu ve baba Kabil U., kendi araçlarıyla çocuklarını özel bir hastaneye götürdü. Küçük kız, burada yapılan müdahalesinin ardından 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Tarihimizle hesaplaşmak
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İmkansız
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Aşı üreticilerinin korkunç talepleri
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mehmet Ceyhan neden hedef?
Murat Çelik
Banu Şen
Mis kokan şehirler
Banu Şen
Şirin Sever
Hadi gülün, bugün Dünya Kahkaha Günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden borçlarını ödedi ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Baba evinde fenalaşan 2 çocuk annesi kadın öldü