Türkiye 5'lik İbo'ya 5'lik banknot taktılar! Düğünde eğlenceli anlar

5'lik İbo'ya 5'lik banknot taktılar! Düğünde eğlenceli anlar

Türkiye

5'lik İbo'ya 5'lik banknot taktılar! Düğünde eğlenceli anlar

Antalya'da arkadaşlarının '5'lik İbo' diye seslendiği Halil İbrahim Tanrıkulu'na düğünde arkadaşları 5'er liralık banknotlardan oluşan 5 bin TL'lik takı taktı. Metrelerce uzanan 5'lik banknotların takıldığı anlar eğlenceli görüntüler oluşturdu.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 14:40 Son Güncelleme:
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Serik ilçesinde 24 yaşındaki Halil İbrahim Tanrıkulu ve aynı yaştaki Gizem Tanrıkulu, aşklarını evlilikle taçlandırdı. Arkadaşları, düğün töreninde damada sürpriz yapmak için aralarında 5 bin lira topladı. Gençler daha sonra topladıkları parayı 5 liralık banknot haline getirdi. Damadın arkadaşlarının düğünde 5 liraları uç uca ekleyerek Tanrıkulu'nun yakasına takması renkli ve eğlenceli görüntüler oluşturdu.

Halil İbrahim Tanrıkulu, gazetecilere, arkadaşlarının sürprizini görünce çok şaşırdığını, mutlu olduğunu söyledi.

Cebinde sürekli bozuk para bulundurduğunu anlatan Tanrıkulu, "Cebimdeki paralar genelde 5'lik, 10'luk ve 20'liktir. Bu yüzden arkadaşlarım bana '5'lik İbo' derler. En mutlu günümde yaptıkları bu sürprizle düğünüme eğlence kattılar ve unutamayacağımız bir anı kaldı." ifadesini kullandı.

AA

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