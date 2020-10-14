Ancak bu durumun devamlı hale gelmesi ile beraber, eğer aile ile hem de çocuğun günlük yaşantısının kısıtlandığı düşünülüyorsa mutlaka bir doktora başvurulması gerekir.

Pek çok aile tarafından 6-8 yaş sendromu olduğuna dair bir düşünce ortaya çıkmaktadır. Ancak böyle bir sendromun olduğuna inanmak yanlış bir düşüncedir. Zira psikolojide böyle bir durumun var olmadığını ve bu yaşta söz konusu olmadığını dile getirmek mümkün. Tıpkı diğer yaştaki çocuklarda olduğu gibi 6 ila 8 yaş arasındaki çocuklar bazı davranış zorlukları yaşayabilir. Özellikle dünyayı algılama, öfkelenme, mutsuzluk ve aile ile çatışma gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu durumlar aşırıya kaçmamak suretiyle doğal bir süreç olarak aileler tarafından ele alınmalıdır. Uzmanların da dile getirdiği gibi bu süreç ailenin ılımlı şekilde çocuğa yaklaşım göstermesi üzerinden tamamlanması gerekir.

6-8 yaş sendromunun nedenleri nelerdir?

Her ne kadar bir sendrom olarak öne çıkması bile, 6 ve 8 yaş arasındaki çocuklar bazı psikolojik durumlar ile karşı karşıya kalabilmektedir. Fiziksel gelişim ile beraber el kol becerileri önemli oranda artış gösterir. Buna paralel olarak bilişsel, zihinsel, duygusal ve sosyal becerileri de önemli oranda gelişim göstermeye devam eder. Bu dönem içerisinde çocuklar okul yaşında olduklarından dolayı, mantık çerçevesinde düşünce yapısına sahip olmaya başlarlar.

Böylece nesnelerin konumu ve fiziksel özellikleri hakkında doğru kanıya varma dönemi içerisine girerler. Sosyal olarak ise yaşadıkları duruma bağlı şekilde, olaylara gayret ve aşağılık duygusu geliştirdikleri görülebilmektedir. Üretkenlik deri ve çabalarının mutlaka övgü ile karşılık bulmasını beklerler. İstedikleri övgüyü almadıkları zaman ise bazı psikolojik problemler yaşayabilirler. Bu doğrultuda öfke, içe kapanma, aileden uzaklaşma ve aileye karşı gelme gibi durumlar söz konusu olabilir.

6-8 yaş sendromu ne zaman biter?

Böyle bir sendrom olmamak ile beraber 6 ile 8 yaş arasındaki çocuklarda yaşanan psikolojik sorun, bu yaşlar geçtiği andan itibaren azalır ve biter. Bu sebepten dolayı çocuğun fiziksel ve motor becerileri ile zihinsel gelişim süreci içerisinde, yaptıkları beceriler takdir ile karşılanmalıdır. Ancak bu durum çok abartılmamalıdır. Zira çocuklar aldıkları övgü ile bunun artık normal olduğunu düşünerek, kendi içinde sürekli bir istek haline dönüştürebilirler. O yüzden aşırıya kaçmadan çocuk ile bir köprü oluşturmak suretiyle onunla oyunlar oynamak, odaklanma, koordinasyon ve birtakım becerilerini öne çıkarmasına dengeli şekilde izin vermek gerekmektedir.

6-8 yaş sendromu nasıl biter?

6 ila 8 yaş arasındaki bir çocuğun yaşadığı davranışsal değişiklikler ve bazı psikolojik etmenler, tamamen doğal bir süreç içerisinde sonlanır. Eğer aşırıya kaçma gibi bir durum söz konusu değilse, bu dönemin geçmesi beklenmelidir. Tabii burada aileye çok büyük bir görev düşüyor. Mutlaka çocuğun gelişimi üzerinden ona dengeli bir övgü verilmeli ve onunla ortak bazı sosyal aktiviteler yapılmalıdır.

6-8 yaş sendromu ile ilgili bilinmesi gerekenler

Böyle bir sendrom olmaması ile beraber psikolojik açıdan 6 ve 8 yaş arasındaki çocuklar için, bu dönem yaşanabilecek olumsuz durumlara dikkat edilmelidir. Özellikle sürekli olarak yaşanan öfke, aile ile inatçılık ve kavga söz konusu olduğunda doktora başvurulmalıdır.







