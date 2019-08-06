6 Ağustos altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın fiyatları Altın fiyatları dünü yükselişle tamamlarken bugünkü seyir merak ediliyor. En çok rağbet gören gram ve çeyrek altın fiyatları da ayrıca araştırılıyor. İşte altın fiyatlarında son durum...