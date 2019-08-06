6 Ağustos altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları dünü yükselişle tamamlarken bugünkü seyir merak ediliyor. En çok rağbet gören gram ve çeyrek altın fiyatları da ayrıca araştırılıyor. İşte altın fiyatlarında son durum...
Dünü yükselişle tamamlayan altın fiyatlarında bu sabah itibarıyla ufak bir düşüş söz konusu... Gram 260,54'ten işlem görüyor. Peki çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınında son durum ne?
6 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI
260,40 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 260,54 liradan, bin 728 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 754 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 673 liradan alınan tam altın bin 706 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
836 liradan alınan yarım altın 858 liradan ve 418 liradan alınan çeyrek altın 429 liradan satılıyor.