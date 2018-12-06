6 Aralık Hadi ipucu sorusu belli oldu. Yarışma bugün 12.30'da başlayacak. Uygulamanın yarışmacılara geçtiği soru şu şekilde: "Çeyiz sandıkları açıldığında çeşit çeşit el işleri hemen göze çarpar. Bunlardan bir tanesi vardır ki basit gibi görünür ama özen ve emek ister. Bugünkü ipucumuz da bu el işiyle alakalı. Seyrek dokunmuş keten bezin üzerine çeşitli renklerde iplerle yapılan süslemeye ne denir?"

CEVAP: KANAVİÇE

Kanaviçe, el işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi ve onun üzerine yapılmış olan işlemelere verilen addır.

Etamin işine benzer. Aynen onun gibi renkli küçük çarpılardan desenler oluşturma şeklindedir. Etaminden farkı, kanaviçenin düz kumaş üzerine işlenmesidir. Kumaş üzerine öncelikle kaneve adı verilen özel dokunmuş bir kumaş tutturulur. Sonra renkli ipliklerle kanave referans olarak alınarak desen işlenir. Desenin işlenmesi bittikten sonra kanave asıl kumaş üzerinden ip ip çekilerek işlenmiş desenle kumaş arasından temizlenerek kanaviçe elde edilir.

Batı kültüründeki goblene benzer, ancak ondan daha kalın iplerle ve daha ayrıntısızdır.