6 Aralık TV yayın akışı: Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV’de bugün neler var?
6 Aralık TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Gün içinde ve akşam saatlerinde televizyonda bugün her yaşa ve her zevke hitap eden, yarışma programları, diziler ve filmler yer alıyor. İşte 6 Aralık 2021 Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV yayın akışı…
06 Aralık 2021, Pazartesi 10:50 Son Güncelleme:
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6 Aralık Pazartesi günü televizyonların yayın akışı oldukça ilgi çekiyor. Bu akşam Kanal D’de Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle izleyiciyi güldürürken, TV8’de MasterChef Türkiye’de elemenin ardından takımlar yeniden belirlenecek. TRT1 ekranlarında, Alparslan: Büyük Selçuklu’nun ATV ekranlarında ise Kalp Yarası dizisinin yeni bölümü izleyiciyle buluşacak. İşte, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV’nin 6 Aralık 2021 yayın akışı…
6 ARALIK TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 7:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Asi
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15:45 Ece Üner İle Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
- 23:30 Bende Kal (Yerli Sinema)
- 01:30 Bende Kal (Yerli Sinema)
- 02:45 Gelinim Mutfakta
- 04:45 Ece Üner İle Susma
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Maraşlı
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)
- 00:20 Destan
- 03:05 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 05:20 Maraşlı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:35 Şampiyon
- 09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 10:00 Masumlar Apartmanı
- 13:00 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 00:10 Gönül Dağı
- 02:50 Gizemli Tarih “Derinkuyu”
- 03:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
- 08:00 Bu Sabah
- 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
- 12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Üç Kuruş (Yeni Bölüm)
- 00:15 Aziz
- 02:45 Üç Kuruş
- 05:00 Aşk Laftan Anlamaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Kiralık Aşk
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Vizontele (Yerli Sinema)
- 22:30 Kaderimin Oyunu
- 01:00 Vizontele
- 03:20 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:30 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 05:00 Kırmızı Oda
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)
- 23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
- 02:30 Kanunsuz Topraklar
- 05:00 Kefaret
- 06:00 Kadın
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