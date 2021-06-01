İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak uygulamada, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Faiz oranı ise yıllık yüzde 17.5 olacak.

200 BİN LİRAYA KADAR

Kredi paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019’a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak. 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBI’ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBI’ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.

ÜYELİK BELGESİ ALINACAK

Paket, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliğinde hayata geçiriliyor. TOBB bünyesinde faaliyet gösteren 365 oda ve borsaya kayıtlı, ciro kaybı yaşayan işletmeler, üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek.

Krediden faydalanmak isteyen işletmeler, üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, çevrimiçi ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecek. Destek veren 10 banka ise şöyle:

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım.

Başvurular 31 Temmuz’a kadar alınacak.