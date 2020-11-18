Doğum Öncesi 6 Aylık bebek ölçülerinde dünyaya geldi

6 Aylık bebek ölçülerinde dünyaya geldi

Doğum Öncesi

6 Aylık bebek ölçülerinde dünyaya geldi

Chrissy Corbitt hamileliği boyunca kocaman bir göbekle dolaştı. Doğumda 6 kilo bir bebek dünyaya getiren genç kadın görenleri şaşırttı.

18 Kasım 2020, Çarşamba 15:09 Son Güncelleme:
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Chrissy Corbitt hamileliği boyunca kocaman bir göbekle dolaştı. Doğumda 6 kilo bir bebek dünyaya getiren genç kadın görenleri şaşırttı. 

4 çocuk annesi Chrissy Corbitt bir kız çocuğu dünyaya getirdi ve işler biraz karıştı… Chrissy, doktorların doğum sırasında kızını kucakladıklarında birden heyecanlanıp gülmeye başladıklarını söylüyor.

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Doğum sonrası bebekler için verilen doğum kartında ise ilginç detaylar ortaya çıktı.

Annesi “o kadar büyüktü ki sanki içimden koca bir çocuk çıktı” diyor.


Dünyaya yeni gözlerini açan Carleigh, 6 kilo olarak sevdiklerine merhaba dedi. Bu ortalama yeni doğmuş bir bebeğin neredeyse iki katı... O daha şimdiden 3 numara bebek bezi takıyor ve 9 aylık bebeklerin giydiği kıyafetlere sığıyor.



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