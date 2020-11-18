6 Aylık bebek ölçülerinde dünyaya geldi

Chrissy Corbitt hamileliği boyunca kocaman bir göbekle dolaştı. Doğumda 6 kilo bir bebek dünyaya getiren genç kadın görenleri şaşırttı.

4 çocuk annesi Chrissy Corbitt bir kız çocuğu dünyaya getirdi ve işler biraz karıştı… Chrissy, doktorların doğum sırasında kızını kucakladıklarında birden heyecanlanıp gülmeye başladıklarını söylüyor.

Doğum sonrası bebekler için verilen doğum kartında ise ilginç detaylar ortaya çıktı.

Annesi “o kadar büyüktü ki sanki içimden koca bir çocuk çıktı” diyor.





Dünyaya yeni gözlerini açan Carleigh, 6 kilo olarak sevdiklerine merhaba dedi. Bu ortalama yeni doğmuş bir bebeğin neredeyse iki katı... O daha şimdiden 3 numara bebek bezi takıyor ve 9 aylık bebeklerin giydiği kıyafetlere sığıyor.











