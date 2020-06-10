Bebeğin beslenme ve kilo gelişimini takip etmek bebek sağlığı açısından oldukça önemli. Eğer siz de 6 aylık bebeklerin beslenme ve kilo tablosu nasıl olmalı merak ediyor ya da 6 aylık bebek kaç saatte bir beslenmeli öğrenmek istiyorsanız "6 aylık bebeklerin beslenme ve kilo tablosu, 6 aylık bebek kaç saatte bir beslenmeli?" haberimize bir göz atın.

6 aylık bebeklerin beslenme ve kilo tablosu

6 aylık kız bebeklerde kilo; alt sınır 5400 gram, ortalama kilo 7400 gram, üst sınır 9250 gramdır.

6 aylık erkek bebeklerde kilo; alt sınır 5500 gram, ortalama 7800 gram, üst sınır 9600 gramdır.

6 aylık bebeklerde boy aralığı

6 aylık kız bebeklerin boyu; alt sınır; 59 cm, ortalama boy 64 cm. üst sınır 72 cm'dir.

6 aylık erkek bebeklerin boyu; alt sınır; 60 cm, ortalama boy 66 cm. üst sınır, 73 cm'dir.

6 aylık bebeklerde beslenme ve ek gıdaya geçiş

Bebeğinizi anne sütüyle beslemeye devam etmeniz gerekir. Anne sütü haricinde herhangi bir gıda önerilmez. Ek gıdaya geçmeden önce doktorunuzla görüşerek bebeğinizin beslenmesi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. En az ilk 6 ay anne sütü bebeğinizin gelişimi için önemlidir. Uzmanlar 2 yaşına kadar bebeklerin anne sütüyle beslenmesi konusunda hem fikirler. Unutmayın, bebeğiniz zaten katı gıdalara mutlaka geçecektir. Önemli olan onu ne kadar zamana kadar anne sütüyle beslediğinizdir. Uzmanlar henüz ek gıdalar için erken olduğunu belirtirler.



