Memur ve emekli milyonlarca kişi, Haziran ayı enflasyon rakamları ile birlikte açıklanacak 6 aylık enflasyona çevrilmiş durumda. Memur ve emeklilere yılın ikinci altıncı ayı için yüzde 3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Peki, Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

6 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU MU?

6 Aylık enflasyon henüz belli olmadı. 5 aylık enflasyon rakamları 3 Haziran’da açıklanmıştı. 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması için Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her ayın enflasyon rakamları TÜİK tarafından genellikle bir sonraki ayın 3’ünde açıklanıyor. Bu kapsamda Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz’da açıklanması bekleniyordu. Ancak bu tarih hafta sonuna denk geldiği için Haziran ayı enflasyon rakamlarının 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Sene başında yapılan toplu görüşmelerde memur ve emekli sandığı emeklilerini yılın ilk 6 ayı için yüzde 3, ikinci 6 ayı için ise yüzde 3 + enflasyon farkı oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.

Haziran ayı enflasyon rakamları ile yılın ilk 6 ayındaki enflasyon belli olurken, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam da bu oranlarla birlikte kesinleşmiş olacak.

Diğer yandan yılın ilk 5 ayındaki enflasyon oranı yüzde 6,39 olarak tespit edilmişti. Haziran ayı rakamlarıyla birlikte bu oranın artması beklenirken, diğer yandan Haziran ayında enflasyon oranı yüzde 0 olsa bile memur ve emekliye hali hazırda yüzde 3 zammın yanı sıra yüzde 6,39 oranında bir zam yapılacağı tahmin ediliyor.