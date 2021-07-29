6 bin kişilik ekibe 'Özel' koruma

Dijital ve lojistik altyapısı ve kurduğu operasyonel ağ ile pandemiye en hazır şirketlerden biri Yemeksepeti’ydi. Şirket, bu en zor dönemde çalışanlarıyla ve paydaşı esnaflarla omuz omuza bir mücadele verdi, ekonomiye önemli katkılar sağladı. Son 17 ayda ‘hızlı ticaret’ sektöründe yaşananları, bu süreçte insan kaynağının önemini Yemeksepeti’nde Lojistikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief Logistic Officer) olarak görev yapan Semih Altuğ ile konuştuk. Altuğ, özellikle halk arasında kurye olarak bilinen ancak Yemeksepeti’nde saha çalışanları olarak konumladıkları ekip arkadaşlarına dikkat çekti. Pandemi döneminde artan talebe yetişmek için saha çalışanlarının fedakarca iş yaptıklarına işaret eden Altuğ, “Onlar bu dönemin kahramanı oldular” dedi.

Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan'ın Yemeksepeti Lojistikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semih Altuğ ile gerçekleştirdiği sohbeti aşağıdaki podcast'ten dinleyebilir videodan izleyebilirsiniz.

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