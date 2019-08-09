6 bin öğretmene eğitim

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Türkiye’nin her noktasında görev yapan bütün öğretmenlerin hem kişisel hem de mesleki gelişimlerini desteklemek ve okullardaki akademik başarıyı geliştirmek için bu eğitimleri düzenlediklerini söyledi. Bir okulun başarısının o sınıftaki öğretmenin başarısıyla doğru orantılı olduğunu vurgulayan Kulaberoğlu, “Siz ne yaparsanız yapın, öğretmen başarılıysa ancak başarılı olabilirsiniz. Biz de bu düşünceyle 26 branşta 6 bin öğretmenimize, ülkemizdeki okullarımızı 8 bölgeye ayırıp, temmuz ve ağustos ayı içerisinde eğitimler veriyoruz. Eğitimler, okullarımızda yıl boyunca öğrencilerimizle uygulanacak programlar, dersler, etkinlikler ve projelerle ilgili oluyor” dedi.