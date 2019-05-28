6 çocuğu 15 torunu var! Günün en çirkin olayı

Olay, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi E.Ç., aynı apartmanda oturan 6 çocuk, 15 torun sahibi Mehmet D.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mehmet D., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

53 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, sabah okula giden E.Ç.'nin alt komşusu tarafından zorla alıkonulduğuna dikkat çekilerek, Mehmet D.'nin çocuğu kolundan tutup ikamet ettiği daireye zorla sokarak kapıyı kilitlediği ve nitelikli cinsel istismar suçunu işlediği kaydedildi. İddianamede, Mehmet D.'nin, 53 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Mehmet D., E.Ç.'nin babası A.Ç. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Mehmet D., A.Ç.'nin kiracıları olduğunu belirterek, kendisini para tuzağına düşürmek istediklerini ileri sürdü. Mehmet D., "Ben 6 çocuk, 15 torun sahibi yaşlı bir adamım. Bunlar benden para almak için tuzak kurdu. Çocuğu da kobay yaptılar. Suçlamaları kabul etmiyorum. Çocuğun annesi ve babası işe gidip geliyor. Mağdur çocuk 2-3 günde bir yanıma geliyor. Benim evime her gün Kepez Belediyesi'nden aş gelir. Mağdur çocukla ben aşevinden gelen yemeği yiyoruz. Ben yemeği yedikten sonra seyyar satıcılık yapmak üzere evden ayrılıyorum" dedi.

E.Ç.'nin babası A.Ç. ise olay meydana geldiği gün evde olduğunu söyledi. Oğlu E.Ç.'nin o gün öğle yemeğine gelmediğini anlatan A.Ç., "Oğlum eve geldiğinde nereden geldiğini sordum. O da dışarıdan geldiğini söyledi. Ancak ben dışarıdan gelmediğini söyledim. O da Mehmet D.'nin evinden çıktığını söyleyince kendisini uyardım. Ayrıca ben sanığın dediği gibi kiracısı değilim. Ev bana ait. Ayrıca, bir gün sanığın balkondan oğlumu çağırdığını duydum. Oğlum cevap vermeyince ona çay fırlattı. Sanığın evine gittim ve oğlumdan uzak durmasını söyledim. Yine bir gün oğlum eve geldiğinde saçları ıslaktı. Üstünde de sanığın tişörtü ve yetişkin birine ait iç çamaşırı vardı" ifadelerini kullandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ö.F.S. ise sanığın mağdur çocukla birlikte Muratpaşa Camii'ne geldiğini belirterek, "Bu adam benim gibi seyyar satıcı bir arkadaşıma, çocuğu istismar ettiğini söylemiş. O da gelip bana söyledi. Ben de şüpheli ve mağdurun konuşmalarını cep telefonuna kaydettim. Sanık çocuğa karşı cinsel istismar suçunu itiraf etti. Ben de polis çağırarak ses kayıtlarını teslim ettim" dedi.

Sanık Mehmet D. ise tanığın sunduğu ses kaydına ilişkin, "Bu görüşmeleri yaptığımı hatırlamıyorum. Bana iftira attılar" diye konuştu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

DHA