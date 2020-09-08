Türkiye 6 çocuk annesi, evlenme vaadiyle kandırdığı çobanı uyku hapı içirip dolandırdı

6 çocuk annesi, evlenme vaadiyle kandırdığı çobanı uyku hapı içirip dolandırdı

Türkiye

6 çocuk annesi, evlenme vaadiyle kandırdığı çobanı uyku hapı içirip dolandırdı

Evlenme hayali kuran erkekleri tuzaklarına düşürerek binlerce lira dolandıran evlilik çetesi çökertildi. 6 çocuk annesinin, çobanı uyku hapı ile sürekli uyuttuğu ve başlık parası adı altında binlerce lirasını aldığı ortaya çıktı.

08 Eylül 2020, Salı 10:46 Son Güncelleme:
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Özellikle Suriye uyruklu kadınları kullanarak, evlenmek isteyen erkekleri tuzaklarına düşüren çete, Kozan’da çobanlık yapan F.Ç.’yi de kandırmalarının ardından jandarma ve polisin çalışması ile yakalandı.

Çete son olarak Kozan'a bağlı Bağtepe Mahallesi'nden F.Ç. isimli çobanı tuzaklarına düşürdü. Sözde gelin ve çete üyeleri kaçmak üzereyken kıskıvrak yakalanırken, mağdur çoban yaşadıklarını anlattı.

Evlilik hayali kuruyordu 

Kozan'a bağlı Bağtepe Mahallesi'nde çobanlık yaparak yaşayan F.Ç. isimli kişi evlilik hayali kuruyordu. İddialara göre, Gaziantep'teki akrabaları ile irtibata geçti. Akrabaları evleneceği kadını ararken çetenin tuzağına düştüler. F.Ç.’den pazarlık yoluyla 12 bin lira başlık parası ve ziynet eşyası istendi. Parayı teslim eden F.Ç. sözde gelin V.H.'yi yanına alarak Bağtepe Mahallesi'ne döndü.

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